Nel video, l’intervista a Massimo Mezzetti, candidato sindaco

Posti tutti occupati e gente in piedi per la presentazione di Massimo Mezzetti. Nella sua prima uscita pubblica il candidato sindaco per il Partito Democratico ha richiamato nella storica roccaforte rossa della Polisportiva di Modena Est oltre 500 persone, tra iscritti, elettori, ex sindaci e vertici modenesi del partito. Mezzetti, salito sul palco dopo gli interventi della segretaria cittadina Federica Venturelli, del Presidente della Regione e del sindaco uscente, si è rivolto alla platea dando l’idea di riprendere il filo di un discorso iniziato diversi anni fa. “Dov’eravamo rimasti” è l’incipit del discorso di Mezzetti che lascia tuttavia intendere di voler rappresentare un capitolo nuovo per Modena. Una continuità con amministrazioni precedenti che non ha timore di mettere a nudo i problemi della città. Mezzetti non ha mancato di ricordare di essere privo di qualsiasi tessera di partito, per quella che ha definito una visione “laica” della politica che, ne è certo, potrà aiutare anche nella costruzione delle alleanze.