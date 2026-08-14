Ferragosto salvo, almeno dal punto di vista del meteo. Ma per chi parte c’è un’altra sfida da affrontare: quella sulle strade. Domani sarà ancora piena estate, con sole e temperature molto alte anche in Emilia-Romagna: nel Modenese si potranno raggiungere i 37-38 gradi. Insomma, ombrellone, crema solare e tanta acqua restano gli alleati del weekend. Ma sarà l’ultimo vero assaggio di questa lunga ondata di calore. Già da domenica e soprattutto tra lunedì e martedì è atteso il cambio di scenario: una perturbazione dal Nord Atlantico porterà temporali, anche localmente intensi, e un primo calo delle temperature. In Emilia-Romagna si dovrebbe passare dai picchi attuali intorno ai 37 gradi a valori più vicini alla norma, intorno ai 33. E finalmente anche le notti dovrebbero smettere di essere tropicali. Un cambiamento che potrebbe accompagnare anche il controesodo. Perché mentre qualcuno si gode gli ultimi giorni al mare, qualcun altro è già pronto a tornare a casa. Oggi pomeriggio, domani mattina e per tutta domenica è previsto bollino rosso sulle strade: oltre 24 milioni gli spostamenti stimati da Anas fino al 16 agosto, tra partenze last minute e primi rientri. Insomma, Ferragosto sarà ancora da cartolina. Poi, però, il cielo potrebbe cambiare faccia: dopo settimane di caldo, finalmente una pausa. E per chi resta in città, forse anche qualche grado in meno da festeggiare.