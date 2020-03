Siamo vicini nonostante il virus. È questo il messaggio che ha voluto mandare Monsignor Ermenegildo Manicardi nella messa celebrata questa mattina alle 11 dalla Cattedrale di Carpi e trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Una messa, quella della solennità dell’Annunciazione, dedicata ai degenti e agli operatori sanitari al lavoro negli ospedali di Modena e della provincia per lottare contro il Coronavirus e che verrà trasmessa anche in replica questa sera alle 23.30 e domani mattina alle 8 sempre sul canale 19 e che potrete seguire anche dal nostro sito www.tvqui.it tramite lo streaming. Al termine della celebrazione Mons. Manicardi ha voluto anche soffermarsi sul lutto cittadino di tre giorni, da venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo, indetto dall’amministrazione comunale di Carpi, in memoria delle vittime da Covid-19, per cui si osserverà anche un minuto di silenzio alle 10.30 nella giornata di venerdì 27. “Questo non è da capire come un segnale lugubre, ma, al contrario, come l’espressione pubblica di una comunione tra le persone di tutte le appartenenze” ha affermato mons. Manicardi.