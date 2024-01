Nel video l’intervento di Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola

In un Duomo gremito i fedeli hanno celebrato San Geminiano. Tanti i modenesi che hanno voluto essere presenti alla Santa Messa, che come sempre ha ripresentato lo storico rito della benedizione alla città con la reliquia del braccio del Santo Patrono. Tv Qui ha seguito integralmente tutta la cerimonia, presieduta da Monsignor Erio Castellucci. Nella sua omelia, l’Arcivescovo di Modena e Nonantola ha parlato di compassione. Quella compassione tanto facile da provare nei confronti di chi amiamo o di chi soffre ingiustamente, ma difficile da sentire nei confronti delle “folle”. Eppure è proprio da quest’ultimo tipo di compassione, provato in primo luogo da Gesù stesso, che nasce la “passione” dell’impegno politico

Da 2:30 – Se è normale che pianga per la morte dell’amico Lazzaro o si commuova per la morte di un ragazzo, può stupire – ci informa il Vangelo di Luca – che Gesù pianga sulla città di Gerusalemme, vedendola da lontano – a 2:46

Da 3: 52 – Questa passione, quando è condivisa e diventa dunque “com-passione”, è l’anima di ogni impegno per il bene comune. Chi si dedica alla costruzione di qualsiasi comunità, civile o religiosa, sa che l’unica risorsa interiore capace di far fronte alle difficoltà è proprio questa passione. – a 4:16

Da 5:37 – Il nemico numero uno della passione per la comunità, il suo contrario, è l’egoismo – a 5:43

Da 6:46 – L’egoismo oggi dilaga, rivestendo anche la forma di un’aggressività sociale crescente. Non preoccupa la diversità delle opinioni, che è anzi una ricchezza; preoccupa l’incapacità di confrontarle con garbo – a 7:04

È proprio l’egoismo il grande nemico di chi si prende a cuore il bene comune, dice l’Arcivescovo. Citando Papa Francesco e la sua enciclica “Fratelli tutti”, Monsignor Castellucci richiama al principio e al valore dell’”amore politico”

Da 9:03 – Amore e politica, dunque non sono antitetici, ma alleati: e quando si separano, vincono gli egoismi: l’amore senza politica scade in una bolla emotiva e la politica senza amore finisce in una fredda strategia. – a 9:26

Da 10:25 – San Geminiano, impegnato a fondo nella Città di Modena, e nello stesso tempo mosso a compassione dalle necessità dell’Impero, ci aiuti a fuggire il ripiegamento nel “particulare” e ci doni la “compassione” di Gesù, che è l’anima del servizio al bene comune. – a 10:45