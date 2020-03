L’emergenza Coronavirus continua a non dare tregua e le Sante Messe continuano ad essere celebrate senza la presenza dei fedeli. Per questo motivo TvQui offre nuovamente l’opportunità a tutti i cristiani di seguire in diretta la funzione di domani 15 marzo. Sarà possibile seguire la messa della terza domenica di Quaresima, celebrata da Mons. Erio Castellucci dal Duomo di Carpi, in diretta sul canale 19 o in streaming sul sito www.tvqui.it alle ore 11. Per chi si dovesse perdere l’appuntamento in diretta c’è sempre la possibilità di rivedere la celebrazione in replica nei seguenti orari: alle 17.45 e alle 23.10 di domenica e alle 6.15 del lunedì mattina. “La celebrazione della terza domenica di Quaresima vissuta ancora una volta forzatamente da casa deve essere vista come l’opportunità di riscoprire la preghiera domestica” ha dichiarato l’Arcivescovo di Modena-Nonantola e amministratore apostolico della diocesi di Carpi Mons. Erio Castellucci. Va ricordato che le Sante Messe, nel rispetto delle disposizioni adottate dal Governo per evitare rischi di diffusione del COVID-19 e secondo quanto stabilito nei comunicati della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, saranno celebrate senza fedeli fino al 3 aprile prossimo.