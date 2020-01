Mario Pacilli potrebbe essere il tassello finale della campagna acquisti di gennaio del Modena. Il 32enne attaccante della Viterbese, in gol una volta in 12 gare coi laziali nella prima parte di stagione, è oggetto di valutazione da parte della dirigenza canarina. Giocatore di categoria, Pacilli viene dalle 6 reti segnate l’anno scorso sempre a Viterbo mentre il suo miglior sore rimane quello del 2014-15 in C con i 7 gol segnati a L’Aquila. I laziali vorrebbero inserire nello scambio Boscolo Papo, che ormai a Modena non trova più spazio, possibile che nelle prossime ore arrivi una svolta. Intanto i gialloblù sono concentrati verso la gara di domenica a Salò con la Feralpi, settima in classifica a +3 proprio su Gagno e compagni. Un match che quindi vale doppio, soprattutto in ottica playoff e scontri diretti. I Leoni del Garda sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Virtus Verona, ma per la sfida contro il Modena dovranno fare a meno con tutta probabilità di Zambelli e soprattutto Caracciolo, entrambi ai box per problemi muscolari. Il Modena dovrà essere bravo a sfruttare anche un po’ di stanchezza della Feralpi, impegnata stasera nella semifinale di Coppa Italia Serie C contro la Juventus Under 23. Mignani ritroverà Tulissi: sarà lui l’ago della bilancia dal punto di vista tattico, in attesa di capire se già in Lombardia potrà esserci Sodinha, protagonista ieri di uno show a bordo campo con il pallone fra i piedi che ha mandato in visibilio i tifosi canarini sui social.