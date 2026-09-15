Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’edizione 2027 della Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari, in programma il 13 e 14 marzo, tra Maranello e Modena. Un weekend all’insegna della corsa, ma anche della passione per il Cavallino Rampante, con una novità importante: dopo le richieste della community, torna anche la 10 km, accanto alla classica mezza maratona da 21 km e alla 5 km dedicata a famiglie e tifosi. Tre distanze, dunque, pensate per pubblici diversi, attraversando i luoghi simbolo della Ferrari: dal cuore di Maranello alla pista di Fiorano, con le Rosse schierate, fino all’arrivo a Modena per la massima distanza. L’edizione 2026 aveva già superato quota 12mila partecipanti, con circa un terzo degli iscritti arrivato dall’estero e ben 88 nazioni rappresentate. Numeri che raccontano il respiro internazionale della manifestazione, organizzata da Rcs Sports & Events. E anche nel 2027 la corsa avrà un obiettivo che va oltre il risultato sportivo: una parte del ricavato sarà destinata a progetti dedicati all’educazione e alla comunità locale.