Nel video l’intervista a Romana Bacchi, Direttrice sanitaria Ausl Modena

Come stanno andando i Cau, i centri emergenza-urgenza voluti dalla Regione per alleggerire i pronto soccorso? Da una parte Viale Aldo Moro difende l’investimento su queste nuove strutture, parlando di 100mila cittadini già presi in carico con un tempo medio di attesa di 40 minuti. Dall’altro i sindacati denunciano criticità. Come lo Snami, che segnala il lavoro di medici precari quando non del tutto assenti. Di 158 posti a tempo indeterminato, ha detto la sigla, solo 6 sono stati coperti. Sul tema è intervenuta l’Ausl di Modena per fotografare la situazione all’interno dei Cau della provincia

La direttrice sanitaria dell’Ausl di Modena non smentisce la presenza di medici precari nei CAU.

Il vero banco di prova sarà il Cau che aprirà a Modena, che senza dubbio accoglierà il numero più elevato di persone. Per questo centro e per quello di Carpi, la ricerca dei medici è in corso