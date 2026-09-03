Appuntamento con la storia, domani a Modena, per ricordare Mauro Forghieri, uno degli uomini che hanno contribuito a costruire la storia dell’automobilismo italiano. Al Cinema Raffaello sarà presentato in anteprima il docufilm dedicato alla Ferrari 250 GTO e alla figura di Forghieri, ingegnere modenese che a soli 26 anni si trovò a ricoprire un ruolo fondamentale all’interno della casa di Maranello. Una vicenda che parte dagli anni Sessanta e attraversa uno dei periodi più importanti della storia Ferrari, raccontando anche la nascita e lo sviluppo di quella che sarebbe diventata una delle automobili più conosciute e ricercate al mondo. Ma il film non parla soltanto di una macchina. Racconta soprattutto un uomo e il suo rapporto con un territorio che ha fatto dell’automobile una parte della propria identità. Forghieri è infatti una figura strettamente legata a Modena e alla sua tradizione motoristica: una storia fatta di progettazione, competizione, innovazione, ma anche di persone e di lavoro quotidiano. Ed è proprio questo il senso dell’appuntamento di domani: riportare al centro una pagina della storia della Motor Valley attraverso la voce e i ricordi di chi quella storia l’ha vissuta.