Nel video l’intervista a Paolo Coriani, Liutaio

Nella piccola bottega di Paolo Coriani il tempo ha un altro ritmo. Tra legni pregiati, scalpelli e corde, passa le sue giornate a costruire strumenti che, da strada Barchetta a Modena, arrivano dall’altra parte del mondo. È il mestiere del liutaio: un’arte antica che Paolo porta avanti da quasi mezzo secolo, con studio, pazienza e una passione nata quando era ancora un ragazzo. Ogni chitarra è un pezzo unico, costruito a mano e su ordinazione. Tra le ultime, ce n’è una diretta a Shanghai. Per realizzarla ci sono volute circa 230 ore. Pochi pezzi all’anno, ma nessuno uguale all’altro. Il legno arriva da diversi continenti. Abete, palissandro, ebano, mogano: materiali scelti e lavorati con estrema cura, perché anche il legno contribuisce a dare allo strumento il suo carattere e il suo suono. In un mondo dove tutto corre ed evolve, l’artigianato cerca di custodire il proprio, insostituibile, spazio.