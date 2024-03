Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti, Candidato Sindaco Modena

Ha lanciato la sua campagna elettorale definendola “gentile”, Massimo Mezzetti, candidato sindaco proposto dal Partito Democratico. Ospite del nostro programma “Detto e non Detto” ha ripercorso i principali capisaldi del suo programma elettorale, che, ha precisato, non avrà timore ad andare anche in discontinuità con il mandato del sindaco uscente Muzzarelli. Un primo punto in questo senso è quello sulla gestione della raccolta differenziata, che per Mezzetti va modificata tenendo come obiettivo quello dello spegnimento dell’inceneritore. In passato assessore regionale alla Cultura, Mezzetti punterà molto anche su questo tema. Fiore all’occhiello sarà Ago, che conterrà, tra gli altri enti, i Musei Universitari e Fmav