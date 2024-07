Dopo anni di soprusi e vessazioni, una donna si è rivolta ai Carabinieri per denunciare i maltrattamenti subiti dal marito, incoraggiata dai centri antiviolenza di Formigine e Sassuolo. L’uomo, un 51enne, è stato portato in carcere a Modena, gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti sulla moglie convivente, aggravati per essere le condotte state commesse in presenza di un figlio affetto da disabilità e di altri figli minori.