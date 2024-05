Ad ora sono più di 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco che da ieri pomeriggio hanno lavorato incessantemente per rispondere alle tante richieste a causa del fortissimo nubifragio che si è abbattuto su tutto il territorio modenese provocando allagamenti di vasta entità. Particolarmente colpiti i Comuni di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano. In poche ore la pioggia battente ha provocato allagamenti e l’esondazione di alcuni torrenti come il Rio d’Orzo nel savignanese, oltre a garage, cantine allagate e smottamenti vari. E’ tornata la paura fra i residenti, il timore che ciò che è accaduto lo scorso anno proprio in questo mese, si è fatto sentire. E oggi le scuole a Vignola e Savignano rimarranno chiuse. A Savignano è stato anche attivato il Coc, Centro Operativo Comunale.

Sempre a Savignano è stata chiusa anche la strada provinciale 37 al confine con il Bolognese: «La situazione di maltempo che sta investendo il territorio – ha sottolineato la Provincia di Modena – ha causato la tracimazione di diversi corsi d’acqua che hanno interessato la carreggiata. La strada è rimasta chiusa tutta la notte, in via precauzionale. Disagi anche sulla strada provinciale 4.1 Fondovalle Panaro–diramazione per Guiglia, nel territorio di Vignola e Marano».