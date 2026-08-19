La metà della settimana segna un cambio di scenario sui cieli dell’Emilia-Romagna. Nelle prossime ore sono segnalate condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, nelle zone di montagna e collina dell’Emilia centrale: in particolare occhi puntati sulle province di Modena, Reggio Emilia e Parma. L’Agenzia per la sicurezza territoriale ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali della durata di 24 ore, dalla mezzanotte di giovedì 20 alla stessa ora di venerdì 21 agosto. L’ente raccomanda attenzione anche a possibili danni ed effetti associati sul settore dell’Appennino occidentale, dove sono previsti forti cali delle temperature.

Un pensiero va all’ultima ondata di maltempo che a luglio ha colpito gran parte del nostro territorio, con alberi caduti e grandinate cha hanno lasciato il segno, fino all’attivazione dello stato di crisi regionale per il ripristino dei danni.

Nei prossimi giorni, nella fase di maggiore intensità, si profila un vero tempo di burrasca, con forti raffiche di vento ad accompagnare i rovesci. Ma dovrebbe comunque trattarsi di un passaggio temporaneo in un’estate che finora è stata tra le più calde di sempre nelle serie storiche. Già prima del weekend assisteremo a una nuova rimonta dell’anticiclone, con temperature in risalita. Sarà comunque una seconda metà di agosto meno estrema della prima, ma gli ultimi colpi di coda dell’estate sembrano ancora lontani.