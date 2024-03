E con il maltempo torna di nuovo il problema delle buche in tangenziale. Questa mattina il manto stradale era così dissestato da rendere necessaria la chiusura dell’uscita 12 per san Cataldo, in direzione Bologna, per consentire un rattoppo dell’asfalto in via emergenziale. Pochi mesi fa Anas aveva curato il rifacimento delle corsie della tangenziale. A presentare i maggiori problemi, sono stati i tratti di strada non ancora “ritoccati”, ovvero gli ingressi e le uscite.