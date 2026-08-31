Una vita dedicata alla creatività, attraversando il fumetto, la pubblicità e la televisione, sempre con ironia e fantasia. Si è spento oggi, Guido De Maria uno dei protagonisti più eclettici della cultura modenese e italiana. Nato a Lama Mocogno nel 1932 e trasferitosi a Bologna per lavoro, De Maria ha attraversato mondi diversi, mantenendo sempre la stessa cifra: ironia, fantasia e quella capacità di far sorridere intere generazioni.

Insieme a Bonvi ha dato vita a Nick Carter e con Gulp! I fumetti in TV e poi Supergulp! ha portato il fumetto nelle case degli italiani, trasformandolo in un vero fenomeno televisivo. Da Corto Maltese a Lupo Alberto, dalle Sturmtruppen a Tex, sono tanti i personaggi che, anche grazie a lui, sono diventati parte dell’immaginario collettivo.

Un legame, quello con Modena, mai spezzato. Nel 2022 proprio in città aveva ricevuto la Bonissima, riconoscimento alla sua lunga carriera. E anche in quell’occasione aveva raccontato la sua vita con leggerezza e autoironia.

Del resto, quando da bambino il padre gli chiese cosa volesse diventare da grande, Guido De Maria rispose: “Vecchio”. A 90 anni aveva sorriso: «Finalmente ci sono riuscito».