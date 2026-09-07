Nel video l’intervista a:

– Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

– Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone

I girasoli, i suoi fiori preferiti, ieri erano lì a ricordare Luciano Pavarotti: in chiesa, durante la messa, e poi sulla sua tomba, nel cimitero di Montale, dove a rompere il silenzio è stata ancora una volta la sua voce, diffusa dagli altoparlanti. Ieri, 6 settembre, ricorreva il 19esimo anniversario della morte di Luciano Pavarotti, uno dei più grandi tenori della storia della musica. E Modena lo ha ricordato con una giornata nel segno della memoria e dell’affetto. Alle 8.30 la Santa Messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Faustino. Poi, intorno alle 9.30, il raccoglimento al cimitero di Montale, dove il tenore riposa. A rendergli omaggio anche i sindaci di Modena e Castelnuovo Rangone, insieme a pochi amici e alla figlia Cristina. Un ricordo intimo, lontano dai grandi palcoscenici che hanno segnato la sua carriera, ma reso ancora più intenso da quelle arie che arrivavano dalla filodiffusione. E a 19 anni dalla sua scomparsa, è proprio la sua voce a rimanere salda nel cuore di chi lo ha amato e continua ad amarlo.