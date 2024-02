LOTTA AL CANCRO, IN EMILIA ROMAGNA SI GUARISCE DI PIU’

In Emilia-Romagna si guarisce di più che in altre regioni d’Italia di tumore. A dirlo sono i dati del Registro regionale dei tumori. Purtroppo, in controtendenza, c’è un aumento significativo di nuovi casi