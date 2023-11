Nel video le interviste a:

Claudia Russo, Influencer “littletravelsbiglove”

Vincent Ascione, Influencer “littletravelsbiglove”

Francesco Ferro, Amministratore Delegato Integra Solutions

Perdersi nella Città della Ghirlandina per mostrare le bellezze e i meravigliosi scenari del nostro territorio. E’ questo il focus del progetto sul turismo “Lost in Modena”, che quest’anno coinvolgerà Vin e Clodi, coppa di influencer, protagonisti di questa seconda campagna di promozione.

Il progetto nel 2023 ha ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Un’iniziativa sviluppata in via sperimentale nel 2022, che utilizza la potenza dei social network per rilanciare l’identità turistica di Modena.