Ore 14.10, l’uscita da scuola, l’Autostazione si riempie di studenti. È qui che due gruppi di ragazzi si incontrano, iniziano a discutere e poi arrivano gli spintoni. È quello che è successo ieri al termine delle lezioni. Due ragazzi sarebbero stati accerchiati da un gruppo di coetanei, tutti tra i 15 e i 18 anni. Una scena che, secondo quanto riferito da alcuni presenti, ricorda episodi già accaduti in passato. Fortunatamente, però, la situazione è stata riportata sotto controllo prima che qualcuno rimanesse ferito. A intervenire per primi sono stati gli street tutor seguiti dalla Polizia di Stato. La folla si è dispersa e due minorenni sono stati identificati e accompagnati in Questura. Gli investigatori stanno verificando le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica e individuare eventuali altri coinvolti. Quello della sicurezza in Autostazione è un tema che da tempo torna al centro della cronaca modenese. L’area è sottoposta a controlli e presidi nelle fasce orarie considerate più delicate, con la presenza di Polizia Locale, street tutor ed educativa di strada. Misure che si inseriscono in un sistema di vigilanza più ampio, esteso anche alle scuole con gli school tutor, presenti negli orari di ingresso e di uscita. L’obiettivo è intercettare le situazioni di tensione prima che possano degenerare.