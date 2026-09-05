Nel video l’intervista a Saverio Franzoni, KCF Franchising Modena

Un tatuaggio per poter mangiare gratis per tutta la vita in un noto fast food di pollo fritto. E’ la curiosa iniziativa di KFC che va in scena nei padiglioni di ModenaNerd e che nei giorni scorsi ha fatto discutere. Non tanto per l’inattesa promozione, quanto per le modalità con cui si svolge: tatuatori che lavorano tra gli affollati stand di una fiera. Non una novità, ma un’attività che comunque necessita di opportune documentazioni da fornire al Servizio igiene pubblica. Autorizzazioni che sono arrivate ieri, informa il Comune, e anche oggi, dallo stand dicono che tutto è regolare. Al di là delle polemiche sulle modalità o sulla qualità dell’iniziativa, la cosiddetta Tattoo Experience ha avuto un indubbio successo. A poche ore dall’apertura dello stand, le richieste per avere il tatuaggio erano da tutto esaurito. La curiosa iniziativa funziona così: una volta fatto il tatuaggio a tema “pollo”, si scarica un’app che consegna coupon per mangiare gratis presso i KFC che aderiscono al progetto, che al momento si limita a Modena, Reggio Emilia e Parma