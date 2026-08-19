Resta ancora chiuso e senza una data certa per la riapertura. Il Lido Park, all’interno del parco Pertini, che per anni ha ospitato lo storico chiosco, è ancora recintato e di fatto inutilizzabile, nonostante i lavori siano ormai in una fase avanzata. Il problema, oggi, non è soltanto legato al completamento dell’intervento. Il Comune, che ha autorizzato il progetto, non sarebbe ancora riuscito a individuare un gestore disposto a prendere in carico l’ampio spazio. Un nodo che mantiene l’area in una situazione di stallo. La struttura, in passato finita spesso al centro delle polemiche per le sue dimensioni, considerate da alcuni eccessive rispetto al contesto del parco, continua quindi a rimanere vuota. E intanto, tra i frequentatori della zona, cresce la preoccupazione per le condizioni di vivibilità dell’area verde. Per molti, infatti, il Lido Park rappresenta un possibile punto di riferimento per riportare maggiore presenza e vitalità in un’area che, nel corso degli anni, è stata più volte interessata da segnalazioni di spaccio e problemi di sicurezza. Per ora, però, il cancello resta chiuso. E quello che doveva tornare a essere un punto di aggregazione del parco rimane ancora senza un gestore e, soprattutto, senza una data certa per la riapertura.