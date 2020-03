Le luci del PalaPanini rimangono ancora spente, come è accaduto nelle ultime settimane. Slitta almeno fino al 3 aprile la data di ripresa degli allenamenti per la Leo Shoes Modena volley, che avrebbe dovuto ricominciare oggi le sedute, almeno quelle in palestra. Ieri sera la società gialloblù, alla luce delle nuove misure adottate dal Governo per il contenimento del Coronavirus, ha annunciato che i giocatori di coach Giani proseguiranno il lavoro a casa in videoconferenza con il preparatore atletico Oscar Berti. Il programma di ripresa odierno avrebbe previsto l’inizio delle sedute di coppia in sala pesi per i primi quattro giocatori: capitan Zaytsev e Max Holt, poi Totò Rossini e Denis Kaliberda, che sarebbero entrati al palasport solo dopo stringenti controlli. Tutto il volley resta dunque alla finestra per capire come e se si potrà completare la stagione: al termine della regular season mancano 4 giornate, anche se in una di queste Modena osserverebbe il turno di riposo. Per i gialloblù restano da giocare le sfide con Verona e Milano in trasferta e in casa con Perugia, prima del via ai playoff. Difficile capire come verrà ridisegnato il calendario europeo, che ha già previsto il rinvio a dopo le Olimpiadi della Volley Nation League per poter completare i campionati nazionali.