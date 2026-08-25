Nel video le interviste a Francesco Zarzana regista e a Manuela Benelli Capitana della Nazionale dell’89

Sono iniziate lo scorso 26 giugno a Ravenna, sono proseguite a Firenze e oggi fanno tappa a Modena le riprese per raccontare, in un documentario, un’impresa sportiva rimasta negli annali. Si chiama “Le ragazze dell’89” ed è una pellicola di Francesco Zarzana che intende ripercorrere l’avventura della Nazionale di pallavolo femminile che agli Europei del 1989 conquistò una storica medaglia di bronzo. Fu la prima in assoluto per l’Italia e un punto di partenza fondamentale per il lungo percorso sportivo che vede oggi la squadra femminile di pallavolo sul tetto del mondo

Il documentario vuole non solo narrare un’impresa sportiva, ma anche sociale, una lotta per far valere i diritti delle donne e delle atlete, spesso relegate a un ruolo subalterno rispetto ai colleghi uomini