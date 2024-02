Nel video l’intervista a Roberto Rinaldi, Coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia

Più ombre che luci quelle che emergono dallo studio Uil su dati ufficiali dell’Inps relativi al mondo del lavoro nel modenese. Quello che balza subito all’occhio con evidenza è l’aumento dell’utilizzo della cassa integrazione. Nel 2023, rispetto all’anno precedente è stata registrata una variazione del + 60,7%. Circa 4 milioni di ore in più dal 2022 al 2023 per la CIG ordinaria, mentre quella straordinaria ha visto un lieve calo.

L’aumento maggiore si rileva nel comparto industriale, anche se gli aumenti non rispariamo neppure l’edilizia e, in peso minore, il commercio. Un campanello d’allarme che suona, tenendo conto anche della transizione industriale che, nel nostro paese, sembra essere in ritardo. Questo, inevitabilmente, crea difficoltà anche sulle filiere del nostro territorio.