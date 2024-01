Nel video, le interviste a:

Anna Maria Petrini, direttrice Ausl Modena

Barbara Lori, assessora Regionale alle Pari Opportunità

Quanto manca ancora alla piena parità di genere nell’ambiente sanitario? Cerca di rispondere a questa domanda, dando alcune unità di misura, il primo bilancio di genere dell’Ausl di Modena. Un’analisi approfondita del personale sanitario in forza all’azienda Sanitaria da cui emerge una presenza femminile molto forte, pari al 74%. Analizzando i dati, si vede come però poche donne, appena 16 rispetto a 42 uomini, sono ai vertici di strutture complesse, segno del cosiddetto “soffitto di vetro”, barriere invisibili che ancora complicano la crescita in ambito professionale delle donne. Di conseguenza, si vede ancora una differenza anche di remunerazione. Una fotografia importante, dicono Azienda e Regione, per capire in che modo promuovere politiche in grado di superare definitivamente queste differenze.