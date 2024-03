L’ATTESA È FINITA, I SASSOLESI NON VEDONO L’ORA DI TORNARE IN PLATEA

Contenti per la riapertura del Teatro Carani sono stati soprattutto i tantissimi sassolesi presenti all’inaugurazione, questa mattina. Difficile nascondere l’emozione: dopo una lunga attesa, non vedono l’ora di tornare a sedersi in platea. Sentiamo.