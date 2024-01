È stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Baggiovara con una prognosi riservata, dopo essere stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica, il 77enne finito travolto ieri da un autobus della linea 8 del trasporto pubblico Seta, in Largo Garibaldi a Modena. Se la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire, evidente fin dal primo momento è stata invece la gravità dei traumi riportati dall’anziano nel tragico incidente. Da quanto finora ricostruito dalla polizia locale, che sta svolgendo le indagini, e dalla stessa azienda di trasporto Seta, l’autista, dopo essersi regolarmente fermato, sarebbe ripartito senza accorgersi che l’anziano, con problemi di deambulazione e per questo aiutato da un bastone, stava ancora scendendo. A quel punto l’anziano sarebbe dapprima caduto a terra, per poi finire trascinato dal mezzo per oltre una decina di metri. Alla scena dell’uomo riverso a terra in una pozza di sangue, hanno assistito attonite le persone in attesa alla fermata, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Nel frattempo, il conducente del mezzo non si sarebbe accorto di nulla, proseguendo così la sua corsa. Fino a quando, come reso noto da Seta, è stato raggiunto dopo circa un quarto d’ora dalla chiamata della centrale operativa che lo avvisava dell’accaduto e ne ha disposto, oltre al distacco dal servizio, il rientro tempestivo in Largo Garibaldi per essere sentito dagli agenti. La stessa azienda ha aperto una procedura di indagine interna ed attiverà tutte le necessarie verifiche del caso. Sul mezzo sequestrato è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini sono state messe a disposizione delle Forze dell’Ordine per ogni ulteriore accertamento. Intanto, la direzione aziendale ha voluto esprimere “piena vicinanza all’utente rimasto ferito nell’incidente”.