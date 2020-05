Nel video l’intervista a Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato

L’entusiasmo di chi lunedì, dopo 3 mesi, ha potuto rialzare la serranda ha fatto passare in secondo piano la realtà di tanti negozi anche in provincia di Modena, che secondo Lapam Confartigianato, fra costi fissi e mancati incassi da lockdown, stanno lavorando in perdita. Uno scenario in cui si aggiunge la difficoltà per avere soldi dalle banche: a Modena la media è di 45 giorni per il finanziamento del Decreto Liquidità. E poi ci sono la concorrenza delle vendite online e i mancati aiuti da parte dello Stato.