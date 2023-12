Il Modena Rugby colleziona la sua seconda vittoria consecutiva contro il Cus Siena e resta aggrappato alla lotta per il primo posto, occupato dal Romagna, che ha chiuso il suo match contro Formigine con un cappotto pesantissimo e lo score finale di 94 a 0. Risultato tondo anche per la squadra emiliana di Andrea Rovina, che contro Siena ha chiuso la partita vincendo 70 a 0, con una bella iniezione di fiducia verso lo scontro al vertice di domenica prossima proprio contro Romagna in trasferta. Nella lotta a 3 per la vetta del Girone 2 di Serie B c’è anche il Bologna, che ha vinto 54 a 15 la sua partita casalinga contro il San Benedetto.

Una prestazione dominante quella del Modena Rugby, con uno dei punteggi più larghi della sua storia recente e la 100esima presenza in maglia biancoverdeblù per Fabrizio Petti, partito titolare nella formazione di Andrea Rovina. Si avvicina il match clou di questa prima parte di stagione per gli emiliani, in un derby regionale che sa di sfida vera e accesa tra due compagini che stanno dimostrando di essere le principali contendenti al primo posto. Domenica 17 dicembre alle ore 14.30 contro Romagna il Giacobazzi, come annunciato in precedenza dal Mister Rovina, vorrà continuare a dare fastidio agli avversari, lanciati in cima alla classifica con 37 punti.

Dall’infermeria, in vista del big match di campionato, arriva la buona notizia del rientro del pilone Alessio Morelli, che contro Siena ha giocato 40 minuti ed è pienamente recuperato. A disposizione anche il mediano di mischia Andrea Esposito, tornato tra i titolari di Andrea Rovina. Un piccolo spiraglio aperto per il recupero della terza linea Marco Venturelli, mentre per gli altri infortunati Malisano, Cojocari, Bellei e Carta se ne parlerà per gennaio 2024.