Nel video l’intervista a:

– Paola Piccinini, Responsabile Gruppo d’Acquisto Acli

– Francesca Maletti, Fondatrice Gas Insieme Acli

Fare la spesa, ma con un’idea in più: quella che dietro ogni prodotto possano esserci qualità, territorio, attenzione ai prezzi e rispetto per chi lo produce. È questa la scommessa che 11 anni fa ha dato vita al GAS Insieme ACLI, Gruppo di Acquisto Solidale nato all’interno delle ACLI e cresciuto fino a diventare, oggi, una grande rete pronta ad essere celebrata con una festa nel Cortile del Tempio, venerdì 18 settembre dalle 19. Assieme a loro: le 250 famiglie coinvolte, oltre 3mila iscritti e 50 fornitori, più di 30 dei quali sono produttori del territorio. Numeri che raccontano un progetto che prova a cambiare il modo di intendere il consumo. Ma la sostenibilità, per il GAS, non è soltanto ambientale. È anche economica. Per questo l’attenzione è rivolta ai prezzi, cercando di rendere accessibili prodotti di qualità e di evitare che il consumo consapevole diventi un privilegio.