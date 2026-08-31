Nel video le interviste a Federica Venturelli, Assessora alle Politiche Educative e a Stefano Rossi, direttore sportivo Pentathlon Modena

1.545 le domande presentate dalle famiglie, a fronte di 920 posti disponibili. Oggi, 31 agosto, la scuola riapre in anticipo, ma non per le lezioni: si riparte dal gioco, dallo sport, dalla creatività e dalle relazioni. Prende il via “La scuola riparte insieme”, il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato dal Comune di Modena, per accompagnare bambine e bambini verso il nuovo anno e sostenere le famiglie in questi giorni di passaggio. Sono 16 gli istituti coinvolti, dieci Istituti comprensivi statali e sei scuole paritarie, con risorse regionali fino a 265.902 euro.

Priorità nell’assegnazione dei posti ai bambini con disabilità certificata, poi ordine cronologico delle domande. Le attività, rivolte agli alunni dalla seconda alla quinta della Primaria, sono gestite da cinque realtà associative e si svolgono durante la mattina, con un’attenzione particolare allo sport.