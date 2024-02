Nel video le interviste ad Anna Maria Petrini Direttrice Generale Ausl Modena e a Lucia Cavazzuti Direttrice Cure Primarie Modena e Castelfranco Emilia

Non c’è tre senza quattro. Dopo Fanano, Novi e Castelfranco Emilia, la rete della sanità modenese si amplia ulteriormente con l’avvio dei lavori, a partire da fine marzo a Baggiovara, per la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità, dedicato all’assistenza sanitaria intermedia, ovvero a metà strada tra il ricovero in ospedale e l’assistenza domiciliare. La conclusione dei lavori, quindi l’attivazione della struttura, è prevista nella seconda metà del 2025.

Una struttura che si svilupperà su una superficie di 1400 metri quadrati e conterà 15 posti letto, oltre a una gestione infermieristica h24 con la presenza quotidiana, 6 giorni su 7, di medici di Medicina Generale. Per quanto riguarda gli assistiti, potranno essere persone affette da patologie croniche che hanno una riacutizzazione ma il ricovero in ospedale non è necessario, oppure pazienti dimessi dall’ospedale che necessitano di un periodo di assistenza infermieristica continua prima di poter tornare a casa o, ancora, bisogno di assistenza nella somministrazione di farmaci.