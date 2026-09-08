Nel video l’intervista a:

– Maria Cristina Tarantino, Direttrice Assistenziale

– Stefania Ascari, Direttrice Dipartimento dell’Integrazione

– Mattia Altini, Direttore Generale Ausl Modena

– Luca Baldino, Direttore Generale AOU Modena

– Stefano Reggiani, Direttore Generale Ospedale di Sassuolo Spa

Due nuove figure per una sanità sempre più integrata. È la direzione indicata dall’Azienda USL di Modena, con due nuove nomine: Maria Cristina Tarantino, nuova Direttrice Assistenziale, e Stefania Ascari, alla guida del Dipartimento dell’Integrazione. Due percorsi diversi, ma un obiettivo comune: mettere in rete professionalità e servizi, dall’ospedale al territorio. Tarantino, con una lunga esperienza nel campo assistenziale e manageriale, avrà il compito di valorizzare soprattutto le professioni sanitarie e infermieristiche, oggi molto richieste. Ascari, medico geriatra e già alla guida del Distretto di Carpi, si concentrerà invece sull’integrazione tra i diversi livelli dell’assistenza, con particolare attenzione a fragilità e cronicità. Un lavoro che coinvolge ospedale, territorio e domicilio, per costruire percorsi di cura sempre più continui e appropriati. Una riorganizzazione che guarda però a un obiettivo più ampio: fare sistema tra Azienda USL, Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ospedale di Sassuolo. Sul tavolo ci sono alcune delle sfide più delicate: l’appropriatezza prescrittiva, il governo delle liste d’attesa e la carenza di personale assistenziale. Questioni diverse, legate dall’esigenza di utilizzare al meglio le risorse e garantire risposte più efficaci ai cittadini.