Nel video l’intervista a Piero Milani, Responsabile Centro “Il Pettirosso”

Ghiri, ricci, rapaci, caprioli: animali arrivati al centro feriti, debilitati o in difficoltà e che, dopo settimane di cure, possono finalmente tornare dove appartengono. Circa cento esemplari liberati in una sola giornata. Per questo la chiamano la “grande Fuga”. Ma quella che a Ferragosto sembra una grande festa, in realtà è il risultato di un lavoro che non si ferma mai. Perché dietro ogni animale che torna libero c’è una storia cominciata spesso con una chiamata. E in estate, il telefono del Pettirosso può squillare anche ogni tre o quattro minuti: segnalazioni, richieste di aiuto, animali feriti da recuperare.n Dall’inizio dell’anno sono già circa quattromila gli animali selvatici arrivati al centro e oltre millecinquecento gli interventi effettuati. A occuparsene, giorno e notte, una squadra di circa cinquanta volontari. Ogni soccorso è una corsa contro il tempo: recuperare l’animale, ridurre lo stress, curarlo e, quando possibile, prepararlo per il ritorno in natura. Un lavoro reso ancora più rapido anche dal collegamento con il 112.