Trecento persone con il fiato sospeso, in silenzio, per non rovinare il momento più atteso: quello in cui un animale selvatico torna finalmente libero. A Zocca, nel giorno di Ferragosto, è andata in scena per il quindicesimo anno “La Grande Fuga”, l’appuntamento organizzato dal Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso, diventato ormai una tradizione per tante famiglie. Anzi, una vera festa della natura: tra i protagonisti c’erano caprioli, lepri, ricci e una ventina di rapaci, soprattutto gheppi, ma anche una poiana. E poi una faina, curata per tre mesi dai volontari, che al momento della liberazione ha preferito prendersi ancora qualche minuto prima di ritrovare la strada del bosco. A fare da cornice, il prato accanto al Museo del Castagno e del Borlengo, trasformato per un pomeriggio in una sorta di pista di decollo. Carabinieri Forestali e Polizia Locale hanno collaborato con i volontari per permettere a grandi e piccoli di assistere alle liberazioni in sicurezza, capaci di emozionare soprattutto i più piccini. Immagini semplici, ma il risultato di mesi di cure e attenzioni. E i numeri raccontano la mole del lavoro del Pettirosso: sono già circa quattromila gli animali entrati quest’anno nel centro, in attesa di essere curati e, quando possibile, restituiti alla natura. Un lieto fine di tante storie di animali feriti, recuperati e rimessi in libertà. E, come ogni Ferragosto, la loro corsa verso il bosco è stata anche la festa di chi ha scelto di guardarli andare via.