Nel video le interviste a Massimo Paradisi Sindaco di Castelnovo Rangone, a Daniela Sirotti Mattioli Vice sindaca e a Stefano Solignani Assessore alla Cultura

Il brindisi inaugurale, una sorta di taglio del nastro di quello che è ormai considerato l’evento di apertura della bella stagione, sarà alle 20.30 di lunedì 20 maggio in un bar centrale di Castelnovo Rangone.

La stessa via centrale del noto comune modenese, Via Zanasi, diventerà non solo la passerella preferenziale per visitatori e cittadini, ma anche il percorso che accoglierà gli stand. E anche quest’anno in programma tante iniziative collaterali per condurre i visitatori a scoprire il territorio in maniera più completa

Come da tradizione, ad epilogo, la grande tavolata in via Matteotti di lunedì 27 maggio