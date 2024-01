Nel video, le interviste a:

Andrea Tomassone, presidente dell’Associazione Via Piave e Dintorni

Gloria Marinelli, Vicepresidente dell’Associazione Via Piave e Dintorni

Prima un giretto per le strade della Zona Tempio e poi una sosta all’ex cinema Principe per distribuire gadget e dolcetti a tutti i bimbi. La Befana dell’associazione Via Piave e Dintorni è tornata anche in questo giorno di pioggia ad allietare l’Epifania dei piccoli del Quartiere, presenti armati di ombrellini e di entusiasmo. Un’iniziativa arrivata oggi alla sua ottava edizione e interrotta gli anni scorsi solo a causa del Covid. Un modo per far vivere la zona lasciata spesso al degrado, per fare festa con i bambini e per coccolarsi anche nella nostalgia degli adulti che ancora ricordano le epifanie passate al cinema principe. Ecco quindi che i bambini del quartiere uno hanno riabbracciato la vecchina più amata dell’anno. Lei, la mitica Befana, ha distribuito dolci a tutti e a fatto gli auguri all’intera città.