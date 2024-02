Nel video l’intervista a Luca Venturelli, Terza Linea Modena Rugby

Il primo ko del 2024 del Modena Rugby arriva in un match clou della stagione. A Colorno la squadra di Andrea Rovina si è dovuta arrendere con il risultato finale di 38 a 10 per i parmensi, che hanno così consolidato il secondo posto nel Girone 2 della Serie B. Modena che scivola al quarto posto e vede allontanarsi sempre di più il treno del primo posto, con un Romagna che sembra comunque irraggiungibile anche per le inseguitrici Colorno e Bologna. Modena guarda con particolare attenzione alla partita contro Romagna del prossimo 21 aprile, in cui gli emiliani vorranno sicuramente togliersi la soddisfazione di battere la capolista, come dichiarato dal veterano Luca Venturelli, che ha parlato così del finale di stagione del gruppo.

Venturelli ha parlato anche dei ragazzi più giovani della squadra e della sua passione per questo sport, nata nell’impianto di Modena Est.