Nel video le interviste a:

Ing. Annalisa Vita, RUP Resp. Unico del Progetto

Federico Giroldi, Dir. Scolastico IIS Corni Liceo e Tecnico

Si chiude una fase importante per la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore Fermo Corni di Modena, in Largo Aldo Moro. Dopo mesi di lavori, il polo scolastico si presenta rinnovato e più sicuro, grazie a una serie di interventi che hanno interessato in particolare la Palazzina A, con un investimento di 2,9 milioni di euro. I lavori hanno riguardato il consolidamento della struttura portante, il rinforzo dei nodi strutturali e dei tamponamenti, oltre agli interventi sugli impianti e alle opere di finitura. A questo si aggiunge la conclusione della nuova struttura ottagonale, realizzata dopo la demolizione del vecchio edificio e destinata a ospitare attività didattiche e laboratoriali, con un investimento complessivo di 700 mila euro. Un investimento sul patrimonio scolastico, ma soprattutto sugli studenti: perché una scuola più sicura e funzionale significa offrire condizioni migliori per imparare, sperimentare e costruire il proprio futuro.