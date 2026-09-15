Nel video l’intervista a:

– Annalisa Vita, Direttrice Area Tecnica Provincia di Modena

– Prof.ssa Lorella Marchesini, Dirigente Scolastica Istituto Barozzi

Dopo quasi tre anni di lavori, oggi la palestra dell’Istituto Barozzi torna a disposizione degli studenti, completamente rinnovata e soprattutto più sicura sotto il profilo sismico. L’intervento, iniziato nel novembre del 2023, ha avuto un costo complessivo di 2 milioni e 420 mila euro e ha interessato i due spazi della palestra, di circa 400 metri quadrati ciascuno, oltre agli spogliatoi, ai servizi e al campetto sportivo esterno. La parte principale dei lavori ha riguardato il miglioramento sismico della struttura. Sono state realizzate nuove cordolature in cemento armato. La palestra fa parte dello storico complesso del Barozzi, costruito tra il 1953 e il 1959, che oggi ospita 52 classi e 1.186 studenti.