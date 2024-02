Nel video le interviste a:

Sabrina Natali, Comitato Genitori e promotrice di richiesta incontro pubblico

Stefania Bavutti, Madre di un alunno

Chiara Giovanardi, Madre di un’alunna

Anche quest’anno diversi alunni di terza media sono rimasti fuori dalla scuola superiore desiderata. Calcolare l’ampiezza del problema delle mancate iscrizioni è molto difficile: numeri precisi non ce ne sono, ma senza dubbio è presente e palpabile la rabbia dei genitori che hanno visto i figli esclusi dagli istituti di prima scelta. Ieri è stato fatto il punto delle criticità nella sede Udicon, alla presenza del Comitato Genitori. Ne è emerso un quadro in cui manca la trasparenza sulle graduatorie e in cui le comunicazioni avvengono via telefono, con tanto di “pressing”.

Numerose scuole escluderebbero gli alunni secondo parametri ritenuti ingiusti o proibitivi. Per questo i genitori, che incontreranno il nuovo provveditore mercoledì, chiedono che vengano cambiati.

I criteri in alcune scuole sono così vincolanti, spiegano i genitori, che i propri figli hanno deciso di non provare nemmeno a fare richiesta.