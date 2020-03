E’ un lunedì tutto dedicato al calcio modenese quello che potrete gustarvi, rigorosamente dal vostro divano di casa, questa sera sulla nostra emittente. Dalle ore 21 riparte Sport Qui, il nostro approfondimento sportivo del lunedì che vi racconterà come sempre i personaggi e le news del nostro calcio. Il format cambia leggermente, nessun ospite in studio per via delle norme sul Coronavirus, ma ancora grande spazio ai vostri messaggi e alle vostre telefonate. Da casa ci racconteranno questo momento difficile anche per il calcio il segretario generale del Modena Andrea Russo e il capitano del Carpi Enrico Pezzi, in una puntata completata dai collegamenti con i giornalisti che seguono quotidianamente Sassuolo, Modena e Carpi. A seguire, dalle ore 22 circa, prosegue la nostra campagna #iorestoacasa con il calcio di Tv Qui. Questa sera potrete rivedervi il roboante successo del campionato scorso in Serie D del Modena, allora targato Apolloni, per 5-0 a Sasso Marconi sul campo dell’Axys Zola: una domenica di festa ricamata dalla tripletta di bomber Ferrario e dalle reti di Rabiu e Baldazzi. La nostra iniziativa proseguirà anche per il resto della settimana: giovedì vi faremo rivedere il 4-2 dei canarini col Crema, mentre mercoledì e venerdì toccherà al Carpi targato Calabro in Serie B del 2017-18 con i due successi su Salernitana e Cesena.