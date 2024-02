Nel video le interviste a Cecilia Gozzoli Avvocatessa e Scrittrice e a Marina Biagioni Professoressa di Lingue e Letterature Straniere Liceo “Venturi”

Una storia di verità truccate e inganni nella cupa e tetra ambientazione londinese, per il giallo finanziario “Intrigo nella City”. A Vignola, nei pressi della cornice suggestiva della Rocca, è andato in scena l’evento organizzato dal club locale del Rotary, in cui è stato presentato il romanzo della scrittrice Cecilia Gozzoli. La protagonista del libro Astrid si ritrova catapultata negli intrighi pericolosi dell’alta finanza, scoprendo bilanci falsi e altre irregolarità all’interno della banca d’affari che assiste professionalmente.

Centrale nel romanzo il rapporto tra padre e figlia al quale la scrittrice riserva un ampio spazio

Una esperienza, quella della scrittrice Gozzoli, che sta raccontando ai giovani all’interno degli Istituti modenesi, dal Tassoni, all’ Allegretti fino al Liceo Venturi.