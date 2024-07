È ricoverato in Terapia Intensiva all’Ospedale di Baggiovara con una prognosi riservata, l’operaio 27enne che ieri pomeriggio intorno alle 15 è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Stava eseguendo dei lavori su un cestello al semaforo lungo la Nazionale per Carpi, quando il suo mezzo è stato urtato da un camion. Fortunatamente non è precipitato a terra grazie all’imbracatura anticaduta che indossava regolarmente, ma ha comunque riportato un trauma serio.