Nel video l’intervista a Dott. Giuseppe Ortuso Medico di Medicina Generale

Di certo il freddo gelido che la perturbazione Attila sta portando sull’Italia non aiuta, favorendo al contrario, raffreddamenti pericolosi. Intanto l’influenza stagionale sta correndo velocemente con un’incidenza che a livello nazionale è al 7,6% sopra la soglia epidemica. I più colpiti secondo il primo rapporto epidemiologico stagionale di RespiVirNet, che elabora i dati del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, sono i bambini da 0 a 4 anni. Dopo questa fascia di età, quella in cui si stanno registrando più casi quindi una maggiore incidenza è quella tra le persone di età pari o superiore ai 65 anni. Ma galoppa anche tra gli adolescenti. Anche sul territorio modenese i numeri sono in crescita