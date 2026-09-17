Via Taglio si tinge di giallo. Cresce col passare dei minuti la fila fuori e dentro il Modena Store in vista del nuovo” incontro Gialloblù” con i tifosi, in programma ieri alle 19.30. Tra l’entusiasmo generale si sono fatti largo tra la folla Andrea Belotti, Davide Adorni e Luca Bacchin, che sono stati accolti dal pubblico delle grandi occasioni, tra fotografie, autografi e pronostici in vista della sfida contro l’Empoli. Tanta l’attesa e l’emozione di grandi e piccini che non hanno perso occasione per scambiare due battute con i loro idoli, visibilmente emozionati all’idea di incontrare il pubblico dei canarini. Tante anche le tifose che negli anni si sono appassionate alle imprese dei gialloblù, tra cui spiccano anche varie mamme, per le quali il Modena rappresenta qualcosa di più di una semplice passione. Moltissimi anche coloro che non hanno perso l’occasione di acquistare gadgets e t-shirts dei propri beniamini per arrivare preparati alla seconda sfida di stagione in programma domenica 20 settembre al Braglia alle 19.30.