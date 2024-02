La via Emilia ieri tormentata da gravissimi incidenti stradali. Dopo quello avvenuto nel primo pomeriggio subito dopo Ponte Sant’Ambrogio davanti al Mac 2 in cui una donna è stata travolta da un furgoncino riportando ferite gravissime, intorno alle 16 all’altezza di Ponte Samoggia sul territorio bolognese, proprio al confine della provincia di Modena con quella di Bologna, in un violentissimo schianto ha perso la vita il 19enne di origine italo moldava Raul Zanoni, residente a Guiglia comune modenese. Il giovane alla guida della sua Lancia Ypsilon, per cause ancora da stabilire, si è scontrato frontalmente con un furgone che proveniva dalla direzione opposta. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al 19enne per il quale non sono valsi gli immediati soccorsi. Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere del mezzo. Sul luogo dello scontro un’ambulanza, un’auto medica e la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi e tutto le pratiche inerenti la tragedia stradale e che ora dovrà stabilirne la cause. Il tratto della via Emilia è stato chiuso per oltre tre ore provocando notevoli disagi al traffico che è stato deviato sulla Nuova Bazzanese. La statale 9 è stata riaperta alle 19.30. Raul frequentava la scuola alberghiera a Serramazzoni e lo ricordano come un grande appassionato di cucina.