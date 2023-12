Incidente mortale poco dopo le 16.30 di oggi in via Nonantolana all’altezza del civico 20, in prossimità dell’intersezione con via 2 Canali Sud. Ad avere la peggio un anziano di 89 anni, A.D.C. le sue iniziali, ex Vigile del Fuoco e residente a Modena. Da una prima ricostruzione, pare che l’anziano sia stato travolto da una Volkswagen Golf grigia, mentre stava attraversando in bicicletta le strisce pedonali per fare rientro a casa. Alla guida un 61enne, anch’egli residente in città. L’auto pare stesse percorrendo via Nonantolana in direzione est. Poi il violento impatto, che ha sbalzato il ciclista per circa cinquanta metri. Sul posto le forze dell’ordine, il 118 e l’auto medica. Vani i tentativi di soccorso, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La via Nonantolana è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Ciro Menotti e via del Lancillotto, per consentire agli agenti di eseguire i rilievi del caso e ascoltare i testimoni presenti.