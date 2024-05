Nel video l’intervista Oriana Pisani, Capo Sala Pronto Soccorso Policlinico Modena

Ancora un lutto per il Policlinico di Modena. Dopo la morte di uno storico infermiere del pronto soccorso, Franco Tenace, 54 anno a causa di una malattia, ieri sera dopo le 21, in uno schianto mortale che ha coinvolto due mezzi all’altezza del Raccordo autostradale R-43 – Statale 64 Porrettana, a Sasso Marconi, ha perso la vita Davide Moccia 58 anni, altro infermiere storico al Pronto soccorso del Policlinico modenese. In gravissime condizioni il figlio di 8 anni che ora si trova ricoverato al Maggiore, nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Feriti, ma in maniera meno grave, gli occupanti del secondo mezzo, un uomo e una donna. Sotto shock i colleghi del Policlinico. Un nuovo lutto quindi per il gruppo sanitario dell’ospedale di Modena colpito, come ricordato, dalla recente scomparsa dell’infermiere Franco Tenace ed ora dall’infermiere Davide Moccia